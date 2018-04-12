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Rusya: “Suriye ordusu Doğu Guta’da tamamen kontrolü sağladı”

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 09:25 | Son Güncelleme

Rusya, Suriye hükümet güçlerinin Doğu Guta’da tamamen kontrolü sağladığını açıkladı.Rusya Savunma Bakanlığı, Beşar Esad’a bağlı güçlerin Doğu Guta’da kontrolü tamamen sağladığını duyurdu.

Rusya, Suriye hükümet güçlerinin Doğu Guta’da tamamen kontrolü sağladığını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Beşar Esad’a bağlı güçlerin Doğu Guta’da kontrolü tamamen sağladığını duyurdu. Duma’da kontrolün sağlandığının duyurulmasıyla Doğu Guta’nın kontrolünün tamamı Suriye ordusuna geçti.

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