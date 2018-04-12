Rusya: “Suriye ordusu Doğu Guta’da tamamen kontrolü sağladı”

Rusya, Suriye hükümet güçlerinin Doğu Guta’da tamamen kontrolü sağladığını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Beşar Esad’a bağlı güçlerin Doğu Guta’da kontrolü tamamen sağladığını duyurdu. Duma’da kontrolün sağlandığının duyurulmasıyla Doğu Guta’nın kontrolünün tamamı Suriye ordusuna geçti.
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