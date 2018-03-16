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Rusya ve Suriye savaş uçakları Doğu Guta’ya napalm bombası attı: 50 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 15:14 | Son Güncelleme

Suriye rejimi ve Rusya’nın savaş uçakları Doğu Guta’da Kefr Batna’ya napalm bombalarıyla saldırı yaptı.

Rusya ve Suriye savaş uçakları Doğu Guta’ya napalm bombası attı: 50 ölü

Suriye rejimi ve Rusya’nın savaş uçakları Doğu Guta’da Kefr Batna’ya napalm bombalarıyla saldırı yaptı. Mahalli kaynaklara göre şehrin ana caddesi ve alışveriş merkezine yapılan saldırılarda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 50’den fazla sivil hayatını kaybettiği, bazıları ağır olmak üzere çok sayıda sivilin de yaralandığı kaydedildi.
Suriye rejiminin, yoğun top atışı ve hava saldırılarının ardından kasabanın büyük bölümünün kontrolünü sağlamasından sonra binlerce sivil Hamuriye kasabasını terk etti. Ancak daha sonra muhaliflerin yoğun saldırısı karşısında rejim güçlerin bir kısmı geri çekilme zorunda kaldı.

Rusya ve Suriye savaş uçakları Doğu Guta’ya napalm bombası attı: 50 ölü

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