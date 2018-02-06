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Rusya ve Suriye uçakları Doğu Gota’yı bombaladı: 50 ölü

YAŞAM HABERLERİ | 06.02.2018 18:19 | Son Güncelleme

Rusya ve Suriye savaş uçaklarının Doğu Gota bölgesine düzenlediği hava saldırısında en az 50 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.Rusya ve Suriye uçakları Şam yakınlarındaki Doğu Gota bölgesinde Kafr Batna, Sakba, Humiriye, Arbin, Duma ve Harasta’yı bombaladı.

Rusya ve Suriye savaş uçaklarının Doğu Gota bölgesine düzenlediği hava saldırısında en az 50 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.
Rusya ve Suriye uçakları Şam yakınlarındaki Doğu Gota bölgesinde Kafr Batna, Sakba, Humiriye, Arbin, Duma ve Harasta’yı bombaladı. Bombardıman sonrasında en az 50 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.
Rusya ve Suriye savaş uçakları dün de Şam yakınlarında bulunan Doğu Gota ve İdlib yakınlarındaki kasabaları bombalayarak 60 sivilin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

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