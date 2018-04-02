Rusya yeni hava savunma füzesini test etti

Rusya’nın yeni hava savunma füzesini Kazakistan’da başarılı bir şekilde test ettiği belirtildi.

Rus medyasında yer alan habere göre, yeni bir Rus hava savunma füzesi Kazakistan’daki Sary Shagan bölgesinde başarılı bir şekilde test edildi.

Rus Hava Kuvvetleri Başkomutanı General Prikhodko yaptığı açıklamada, "Yeni bir modern hava savunma müdahalesinin füzesi, belirlenen zamanda bir hedefe vararak görevini başarıyla tamamladı" dedi.

Rusya’nın yeni hava savunma sistemi, başkent Moskova’yı kıtalararası balistik nükleer saldırılardan korumak amacıyla tasarlandı.