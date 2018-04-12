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Rusya’da askeri uçak düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 12:38 | Son Güncelleme

Rusya’nın Varonej şehrinde eğitim uçuşu yapan askeri uçak düştü.Rusya’da askeri uçak düştü.

Rusya’nın Varonej şehrinde eğitim uçuşu yapan askeri uçak düştü.
Rusya’da askeri uçak düştü. Yak-130 eğitim uçağı Rusya’nın Voronej şehrinde eğitim uçuşu esnasında düştüğü belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı, kazada ölen ve yaralanan olmadığını açıkladı. Bakanlık, uçağın kontrolden çıktığını, pilot ve pilot yardımcısının uçağın fırlatma kodu ile dışarı çıkarak paraşütle aşağıya atladığını belirtti. Uçağın ise insan olmayan bir araziye düştüğü aktarıldı.

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