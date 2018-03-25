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Rusya’da AVM yangını: 5 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 22:27 | Son Güncelleme

Rusya’nın Kemerovo kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 4’ü çocuk 1’i kadın 5 kişi hayatını kaybetti.Rusya’nın Kemerovo şehrindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 4’ü çocuk 1’i kadın 5 kişi hayatını kaybetti.

Rusya’nın Kemerovo kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 4’ü çocuk 1’i kadın 5 kişi hayatını kaybetti.
Rusya’nın Kemerovo şehrindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 4’ü çocuk 1’i kadın 5 kişi hayatını kaybetti. "Kış Gilası" adındaki alışveriş merkezinde çıkan yangında 30 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi. Rusya basınına, yangında 35 kişinin kaybolduğuna dair haberler yansıdı.
Rusya Araştırma Komitesi Bölgesel Temsilcisi Svetlana Petrenko, kayıp haberinin doğruluğunu teyit etmek amacıyla araştırmaların sürdüğünü duyurdu.

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