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Rusya’da bir AVM yangını daha

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 18:16 | Son Güncelleme

Rusya’da bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.Rusya’da geçtiğimiz hafta 64 kişinin hayatını kaybettiği Kemerovo şehrindeki AVM yangınının ardından kısa bir süre sonra yine bir AVM’de yangın faciası yaşandı.

Rusya’da bir AVM yangını daha

Rusya’da bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Rusya’da geçtiğimiz hafta 64 kişinin hayatını kaybettiği Kemerovo şehrindeki AVM yangınının ardından kısa bir süre sonra yine bir AVM’de yangın faciası yaşandı. Başkent Moskova’daki “Persey” isimli bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Rusya Olağanüstü Haller Bakanlığı Moskova Yönetimi Müdürü İlya Denisov yaptığı açıklamada, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 kişinin yaralandığını ifade etti.
Yangının AVM’nin 3. katında meydana geldiği ve diğer katlara yayıldığı belirtildi. İtfaiye ekiplerinin yangın sırasında aralarında çocukların da bulunduğu en az 100 kişiyi tahliye ettiği ve yangının kontrol altına alındığı öğrenildi. Yaklaşık 6 bin metrekarelik AVM’de 2009 yılından bu yana çocuk giysileri satıldığı belirtildi.
Kemerovo kentindeki bir alışveriş merkezinde 25 Mart’ta meydana gelen yangında, aralarında 13 çocuğun bulunduğu 64 kişi hayatını kaybetmişti.

Rusya’da bir AVM yangını daha

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