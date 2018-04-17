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Rusya’da DEAŞ militanları yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 14:47 | Son Güncelleme

Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından gerçekleştirilen özel bir operasyonda DEAŞ militanları yakalandı.Rusya Federal Güvenlik Servisi, DEAŞ militanlarına karşı özel bir operasyon gerçekleştirdi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından gerçekleştirilen özel bir operasyonda DEAŞ militanları yakalandı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi, DEAŞ militanlarına karşı özel bir operasyon gerçekleştirdi. Federal Güvenlik Servisinden yapılan açıklamaya göre, DEAŞ militanları ülkenin güneyindeki Rastov vilayetinde saldırı gerçekleştirmeyi planlıyordu. Durumu haber alan özel harekat timleri harekete geçerek grup üyelerine karşı bir operasyon düzenledi. Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından yapılan operasyondan kaçmaya çalışan gurup lideri kendisini patlattı. Grubun lideri ciddi bir şekilde yaralanırken, üç kişi de gözaltına alındı.

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