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Rusya’da devrilen kamyon alevler içinde kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 15:29 | Son Güncelleme

Rusya’da kontrolden çıkarak devrilen süt kamyonu, alevler içinde kaldı.Rusya’da yanından minibüs geçerken kontrolden çıkan süt kamyonu devrildi.

Rusya’da kontrolden çıkarak devrilen süt kamyonu, alevler içinde kaldı.
Rusya’da yanından minibüs geçerken kontrolden çıkan süt kamyonu devrildi. Kamyon ters dönüp sürüklenirken, sütler de yola döküldü. Ardından sürüklenme sırasında oluşan sürtünme sebebiyle araç bir anda alevler içinde kaldı. Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki kişi ise kamyondan sağ çıktı ve alevlerin içinde kalmaktan kurtuldu.

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