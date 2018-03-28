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Rusya’da yanan AVM’nin müdürü ve güvenlik görevlisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 17:57 | Son Güncelleme

Rusya’da yanarak 64 kişinin hayatını kaybettiği AVM’de, alışveriş merkezinin müdürü ve bir güvenlik görevlisi tutuklandı.Rusya’nın Kemerovo kentinde “Zimnya Vişnya” alışveriş merkezinde yaşanan yangın faciasıyla ilgili Zavodski Bölge Mahkemesi idari kadrodan 2 kişiyi tutuklama kararı aldı.

Rusya’da yanarak 64 kişinin hayatını kaybettiği AVM’de, alışveriş merkezinin müdürü ve bir güvenlik görevlisi tutuklandı.
Rusya’nın Kemerovo kentinde “Zimnya Vişnya” alışveriş merkezinde yaşanan yangın faciasıyla ilgili Zavodski Bölge Mahkemesi idari kadrodan 2 kişiyi tutuklama kararı aldı. Mahkeme, alışveriş merkezinin müdürü Nadejda Suddenok’un 25 Mayıs’a kadar 2 ay süreyle tutuklanmasına karar verdi.
Mahkeme, güvenlik uyarı sistemini kapatılmasından sorumlu güvenlik görevlisi Sergey Antyuşin’in ise bir sonraki mahkemeye kadar tutuklu olarak yargılanmasına karar verdi. Olayda sorumlu tutulan 3 kişinin daha mahkeme karşısına çıkarılması bekleniyor.
Kemerova’daki 4 katlı alışveriş merkezinde geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen yangında, 41’i çocuk toplam 64 kişi hayatını kaybetmişti.

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