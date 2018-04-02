Rusya’da yangın paniği

Rusya’nın Soçi kentindeki 5 katlı bir apartmanda yangın çıktı.

Rusya’nın Soçi kentinde Pyatigorskaya Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Binanın üst katında başlayan yangında alevler kısa zamanda tüm binayı sardı. 39 itfaiye aracının ve 133 itfaiye erinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Rusya’nın Sibirya bölgesi Kemerovo şehrinde "Kış Vişnesi" isimli alışveriş merkezinde 25 Mart’ta meydana gelen yangında aralarında çocukların da bulunduğu 64 kişi hayatını kaybetmişti.