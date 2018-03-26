Rusya’daki AVM yangınında bilanço ağırlaşıyor: En az 37 ölü

Rusya’nın Kemerovo kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında ölen kişilerin sayısının en az 37 olduğu açıklandı.
Rusya’nın Kemerova kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında ölü sayısının en az 37 olduğu açıklandı. Hayatını kaybedenler arasında çocukların da olduğu bildirildi.
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