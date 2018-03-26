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Rusya’daki AVM yangınında ölü sayısı 53’e yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 09:49 | Son Güncelleme

Rusya’nın Sibirya bölgesindeki alışveriş merkezinde meydana gelen yangında ölenlerin sayısının 53’e yükseldiği bildirildi.Rusya’nın Sibirya bölgesinde Kemerovo kentindeki alışveriş merkezi yangınında ölenlerin sayısının 53’e çıktığı, birçok kişinin hala kayıp olduğu bildirildi.

Rusya’nın Sibirya bölgesindeki alışveriş merkezinde meydana gelen yangında ölenlerin sayısının 53’e yükseldiği bildirildi.
Rusya’nın Sibirya bölgesinde Kemerovo kentindeki alışveriş merkezi yangınında ölenlerin sayısının 53’e çıktığı, birçok kişinin hala kayıp olduğu bildirildi. Rusya Araştırma Komitesinden yapılan açıklamada, "Şu anda Kemerovo alışveriş merkezinde meydana gelen yangın sırasında 53 kişinin öldüğünü teyit edebiliriz" denildi. 40’ı çocuk 69 kişininse kayıp olduğu belirtildi.
Yetkililer ilk belirlemelere göre, yangının alışveriş merkezinde bulunan sinema salonlarından birinde çıktığını ve bin metrekarelik bir alana hasar verdiğini açıklarken, yangını söndürmek üzere yüzlerce itfaiyecinin görevlendirildiği ifade edildi. Araştırma Komitesi, iki sinema salonunun çöktüğünü bildirdi.
Yerel Rus Acil Durum Hizmetleri Bakanlığı yetkilisi Alexandre Eremeyev, "Alışveriş merkezi Pazar günü insanlarla doluydu. Hiç kimse yangın başladığında içeride kaç kişi olduğunu bilmiyor" dedi.
Kurtarma ekipleri, alışveriş merkezinden yaklaşık 120 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

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