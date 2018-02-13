Rusya’daki uçağın düşme nedeni açıklandı

Rusya’da Moskova yakınlarında 71 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının, pilotaj hatası yüzünden meydana geldiği açıklandı.

Rusya’da Moskova yakınlarında 71 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının pilotaj hatası yüzünden meydana geldiği açıklandı. Araştırma Komisyonu kazanın pilotaj hatası sonucu meydana geldiğini bildirdi. Pilotların, kalkış sırasında ısıtma sistemini devreye sokmadığı, sensörlerin buz tutuğu ve bu nedenle hız göstergesinin yanlış gösterdiği belirtildi.