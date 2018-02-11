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Rusya’daki uçak kazasında 2 kişinin cesedine ulaşıldı

YAŞAM HABERLERİ | 11.02.2018 21:18 | Son Güncelleme

Rusya Ulaştırma Bakanı, Moskova’daki uçak kazasında 2 kişinin cesedine ulaşıldığını, 71 kişinin bulunduğu uçakta hayatta kalan kimsenin olmadığını bildirdi.Rusya’da An-148 uçağının düşmesi sonrası arama kurtarma ekipleri kurtarma çalışmalarını başladı.

Rusya Ulaştırma Bakanı, Moskova’daki uçak kazasında 2 kişinin cesedine ulaşıldığını, 71 kişinin bulunduğu uçakta hayatta kalan kimsenin olmadığını bildirdi.
Rusya’da An-148 uçağının düşmesi sonrası arama kurtarma ekipleri kurtarma çalışmalarını başladı. Uçağın düştüğü alan yakın yerde iki kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi. Tahliye amacıyla bir hava köprüsü kuruldu.
Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, An-148 uçağından kurtulan olmadığını bildirdi. Bakan Sokolov, "Uçak kazasından hayatta kalan yok. Bulunan cesetler, DNA testi yapılabilecek durumda. Bu durumda DNA testi yapılmak zorunda kalınabilir" dedi.
Öte yandan, kazada hayatını kaybeden yolcu ve kabin ekibinin yakınları ise Moskova ve Orsk şehir havalimanında yakınlarının cenazelerini bekliyor.

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