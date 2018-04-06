IHAAW165616-ASA/06-04-2018
- Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andey Karlov suikastını gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş’ın FETÖ içerisindeki "abi"si olduğu tespit edilen eski BTK çalışanı Ş.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
06.04.2018 16:56:16 TSI
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