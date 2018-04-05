IHAAW114339-ASA/05-04-2018

- Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastıyla ilgili yürütülen soruşturmada, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş’ın FETÖ içerisindeki ’abisi’ olduğu tespit edilen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) eski çalışanı 1 kişi gözaltına alındı.

05.04.2018 11:43:39 TSI

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