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Rüzgar Çetin’e 1 yıl 8 ay hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 12:46 | Son Güncelleme

Yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin, bir gece kulübü çıkışında arkadaşını muşta ile yaraladığı iddiasıyla yargılandığı davada mahkeme sanık Rüzgar Çetin’i 1 yıl 8 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.Yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin, 2 yıl sonra Asmalımescit’te bir kavgaya karışması nedeniyle 5 yıllık süre içinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması şartlarını ihlal etmesi üzerine Rüzgar Çetin hakkında verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezası yeniden ele alındı.

Yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin, bir gece kulübü çıkışında arkadaşını muşta ile yaraladığı iddiasıyla yargılandığı davada mahkeme sanık Rüzgar Çetin’i 1 yıl 8 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.
Yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin, 2 yıl sonra Asmalımescit’te bir kavgaya karışması nedeniyle 5 yıllık süre içinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması şartlarını ihlal etmesi üzerine Rüzgar Çetin hakkında verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezası yeniden ele alındı. İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Rüzgar Çetin ve avukatı katıldı.
Duruşmada söz alan Rüzgar Çetin, “İnşaat ve dekorasyon işleriyle uğraştım. Mahkumiyetimde hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulandığı doğrudur. Bana deneme süresi tanınmıştır. Fakat ben öngöremediğim, sakınamadığım şartlarda işlemediğim bir suçtan mahkum oldum. Orada da kendimi korumak için davrandım. Yoksa deneme süresi iyi halli geçirdim. Pişmanım" dedi.
Mahkeme, sanık Rüzgar Çetin’in deneme süresini kurallarına uygun geçirmeyerek kasıtlı bir suçtan mahkum olduğunu ve bu mahkumiyetin kesinleştiğini belirterek eski verilen hükmün açıklanmasına karar verdi. Mahkeme, "Kasten yaralama" suçundan Çetin hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını kaldırarak daha önce yaralama suçundan verdiği 1 yıl 8 ay hapis cezasına hükmetti.

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