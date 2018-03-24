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Rüzgar nedeniyle duvar çöktü, araçlar hurdaya döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 12:40 | Son Güncelleme

Sivas’ta kuvvetli rüzgar nedeniyle çöken duvar dört aracı hurdaya çevirdi.Sivas’ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Sivas’ta kuvvetli rüzgar nedeniyle çöken duvar dört aracı hurdaya çevirdi.
Sivas’ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Hızı saatte 40 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle 4 Eylül Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir iş yerinin 2’nci katındaki duvar çöktü. Park halindeki araçların üzerine yıkılan duvar, dört aracı hurdaya çevirdi.
Öte yandan rüzgar Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde de hasara yol açtı. Çok sayıda çatının hasar gördüğü ilçede, yapımı devam eden devlet hastanesi ve bir okulun çatısı da uçtu. Olaylarda yaralanan olmadı.

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