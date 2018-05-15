Saadet Öğretmen'in gündeme getirdiği istismar davasında sanığın 82,5 yıl cezası onandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menderes ilçesinde 4 yıl önce, yaşları 6 ile 11 arasında değişen 6 kız öğrencisine 'porno film izlettiği' ve 'istismarda bulunduğu' suçlamasıyla tutuklu yargılanan ve 82 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan emekli öğretmen Adil Şahintürk'ün cezası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15'inci Ceza Dairesi tarafından, Yargıtay yolu açık olmak üzere onandı. Bitme aşamasında olan davayı, o dönem aynı okulda görev yapan öğretmen Saadet Özkan kamuoyunun gündemine taşımıştı.

Jandarmaya 17 Mayıs 2014 tarihinde gelen telefon ihbarında, Sancaklı Mahallesi'nde bulunan ilkokulda, 22 yıl öğretmen ve vekil müdür olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası emekli Adil Şahintürk'ün, 6 kız öğrenciye porno film izletip, cinsel taciz ve istismarda bulunduğu öne sürüldü. Jandarma, yaşları 6 ile 11 arasında değişen öğrencilerin ifadelerini psikolog eşliğinde aldı. İfadelerin ardından gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen Adil Şahintürk mahkemece tutuklandı.

İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 15 Ekim 2015 yılında yapılan duruşmasında, toplam 102 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu emekli öğretmen Adil Şahintürk hakkında mahkeme heyeti, delillerin büyük ölçüde toplanmış olmasını ve tutukluluk süresini de dikkate alarak tahliyeye karar verip, duruşmayı erteledi.

DAVAYI KAMUOYUNUN GÜNDEMİNE TAŞIDI

Bitme aşamasında olan dava, o dönemde aynı okulda görev yapan öğretmen Saadet Özkan'ın Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) şikayeti ile tekrar gündeme geldi. 26 Haziran 2016'da görülen davanın duruşmasında mahkeme heyeti, sanık Adil Şahintürk'ün tekrar tutuklanmasına karar verdi.

Adli tıp raporlarının beklenmesi nedeniyle uzayan yargılama süreci sonunda mütalaasını veren duruşma savcısı, Adil Şahintürk'ün 4 kız öğrenciye yönelik 'zincirleme cinsel istismar' ve 'müstehcen yayın izletmek' suçundan 170 yıl, 2 mağdur için ise 'cinsel istismar' suçundan 65 yıl olmak üzere toplam 235 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mağdur ve bakanlık avukatları sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı Atilla Ertekin ise mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti de bu talep doğrultusunda süre verdi.

13 Temmuz 2017 tarihindeki karar duruşmasına sanık Adil Şahintürk, tarafların avukatları ile suçun işlendiği dönemde aynı okulda görev yapan öğretmen Saadet Özkan katıldı. Sanık Adil Şahintürk savunmasında, "Önceki duruşmalarda söylediklerimin aynısı geçerlidir. Ben 22 yıldır orada öğretmenlik yapıyorum. Okulun imkansız koşullarını bahane edip tayin isteyen öğretmenlerden olmadım. Okulda kalıp uzun yıllar çalıştım. Onurum ve şerefimle mesleğimi yaptım. Benim tek işim eğitim ve öğretimdir. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi. Sanık avukatı Atilla Ertekin de müvekkilinin suçunun sabit olmadığı gerekçesiyle beraat talebinde bulundu.

Mahkeme Başkanı Süleyman Mutlu, sanığa son sözünü sordu. Sanık Adil Şahintürk, "Takdir sizin Sayın Yargıç. Suçsuz yere değil 235 yıl, 20 dakika bile ceza alırsam onurlu biri olarak bunu kaldıramam" dedi.

82.5 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti, sanık Adil Şahintürk'ün 'müstehcen görüntü izletmek' suçundan 3 yıl, 'cinsel istismar' suçundan ise 79 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanık, öğrencilerden İ.I.'ya 'müstehcen görüntü izletmek' suçlamasından beraat etti.

TEMYİZ İÇİN BAŞVURULDU

Mahkemenin verdiği kararın ardından temyiz için Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvuruda bulunuldu. Sanık avukatı temyiz dilekçesinde müvekkilinin suçu işlediğine dair delillerin sadece tanık ve mağdur beyanlarından ibaret olduğunu öne sürdü. Sanık avukatı, beyanların da çelişkili olduğunu belirterek, tanık öğretmen Saadet Özkan ile müvekkilinin husumeti olduğunu ve eksik inceleme sonucu karar verildiğini iddia etti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15'inci Ceza Dairesi, dosya üzerinden yaptığı incelemede sanığın mağdur İ.I'ya 'müstehcen film izletme' suçunun sabit olmadığından verilen beraat kararını onadı. Ceza Dairesi 'cinsel istismar' ve 'müstehcen film izletme' eylemlerinin sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığını vurgulayarak, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığını, mahkemenin kararında esasa ve usule aykırılığın bulunmadığını belirtti. Mahkeme tarafından verilen 82 yıl 6 ay hapis cezası, Yargıtay yolu açık olmak üzere onandı.