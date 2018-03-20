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Saadet Partisi'nin afişlerine boyalı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 11:11 | Son Güncelleme

ISPARTA'da, pazar günü için planlanan programa katılacak Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun fotoğraflarının bulunduğu davet afişleri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boyandı.

Saadet Partisi'nin afişlerine boyalı saldırı

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da, pazar günü için planlanan programa katılacak Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun fotoğraflarının bulunduğu davet afişleri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boyandı. SP İl Başkanı Cevat Gencay, olayla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.
SP Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun 25 Mart Pazar günü katılacağı, Halıkent Mahallesi'ndeki düğün salonunda yapılacak program için geçen hafta kentteki billboardlara duyuru afişleri asıldı. 113'üncü Cadde ve Yeni Sanayi Sitesi'nde asılı 10'dan fazla afiş, önceki gece, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boyandı. Karamollaoğlu'nun afişteki fotoğrafının çene kısmı siyah sprey boyayla boyanırken, parti logosu ve bazı afişlerin üzerine de çarpı işaretleri konuldu.
'BİZ DÜŞMAN DEĞİLİZ'
Partililerin durumu haber vermesi üzerine İl Başkanı Gencay, afişleri inceledi. Saldırıyı yapanların yakalanması için suç duyurusunda bulunduklarını belirten Gencay, "Ülkeyi 1970'li, 80'li yıllara götürmek isteyenlerin bir eseridir bu. Maalesef, Türkiye'de kirli bir siyaset var ve bu da Isparta yansıması. Yukarıdakilerin birbiriyle olan kavgaları, halka kadar yansımaktadır. Biz düşman değiliz. Biz rakibiz. 'Biz, sizden daha iyi hizmet ederiz' rekabetidir siyaset. Her şeyde bir hayır vardır. 2019 yakındır ve korkunun ecele faydası yoktur. Biz geliyoruz ve bütün bu anlaşmazlıkları sonlandıracağız" dedi.

FOTOĞRAFLI

Saadet Partisi'nin afişlerine boyalı saldırı

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