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Sabiha Gökçen’de ney dinletisi düzenlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2018 10:22 | Son Güncelleme

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Ramazan ayı sebebiyle ney dinletisi yapıldı.

Sabiha Gökçen’de ney dinletisi düzenlendi

ANIL UÇAN/İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Ramazan ayı sebebiyle ney dinletisi yapıldı.

Türkiye’nin en fazla yolcu trafiğine sahip ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yolcuların gönüllerine dokunmaya devam ediyor. Ramazan ayının başlamasıyla beraber her cuma gününün akşamında Sabiha Gökçen Havalimanı gidiş katının çeşitli yerlerinde ney dinletisi yapılacak. Bu kapsamda ilk dinleti bu akşam yapıldı. Neyzen Zeki Sözen'in ney dinletisi yaklaşık bir saat sürdü. Uçak saatlerini bekleyen yolcular dinletiye büyük ilgi gösterirken hatıra fotoğrafı çektirdiler.

(FOTOĞRAFLI)

Sabiha Gökçen’de ney dinletisi düzenlendi

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