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Sabıkalı hırsız: Çalmadan duramıyorum

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2018 09:27 | Son Güncelleme

ADANA'da hastanelerden hırsızlık yaparken yakalanan cezaevi firarisi Şükrü Yücedağ (53), emniyetteki sorgusunda, "Bende kleptomani var, çalmadan duramıyorum" dedi. Yücedağ, işlemlerinin ardından hükümlü bulunduğu cezaevine gönderildi.

Sabıkalı hırsız: Çalmadan duramıyorum

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da hastanelerden hırsızlık yaparken yakalanan cezaevi firarisi Şükrü Yücedağ (53), emniyetteki sorgusunda, "Bende kleptomani var, çalmadan duramıyorum" dedi. Yücedağ, işlemlerinin ardından hükümlü bulunduğu cezaevine gönderildi.
Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunun Şükrü Yücedağ, hükümlü bulunduğu Adana'daki yarı açık cezaevinden kaçtı. Hatay'ın İskenderun ilçesindeki devlet hastanesinde bulunan yakınını ziyarete giden Yücedağ, iddiaya göre, görevli hemşire ve doktorların dolaplarındaki cüzdan ile cep telefonlarını çaldı. Ardından trenle Adana'ya dönen Yücedağ, kamu hastanelerine girip, bazı sağlık çalışanlarının eşyalarını çaldı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. Hırsızlık şikayetleri üzerine Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri, eşkalini belirledikleri Yücedağ'ı yakalamak için hastanelerin önünde beklemeye başladı. Yücedağ, bir süre sonra ekipler tarafından hastane önünde yakalandı. Gözaltına alınan Yücedağ, sorgusunda, "Bende kleptomani var. Bir süredir cezaevinde bulunduğum için tedavi olamadım. Çalmadan duramıyorum" dedi. Şükrü Yücedağ, emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü bulunduğu cezaevine gönderildi.
KLEPTOMANİ NEDİR?
Kleptomani, ihtiyacı olmadığı ve kullanmayacağı halde, maddi değerine bakmaksızın birtakım nesnelerin izinsiz olarak alınmasına sebebiyet veren hastalıktır.

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Sabıkalı hırsız: Çalmadan duramıyorumSabıkalı hırsız: Çalmadan duramıyorumSabıkalı hırsız: Çalmadan duramıyorumSabıkalı hırsız: Çalmadan duramıyorum

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