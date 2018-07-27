Saç saça kavga eden kadınları erkekler ayırdı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta 3 kadın, yol verme nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışmada saç saça baş başa kavga etti. Bir türlü sakinleşmeyen kadınları çevredeki erkekler ayırdı.
Olay, dün Demokrasi Meydanı'ndaki otobüs duraklarında meydana geldi. İddiaya göre 2 kadın sürücü yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Sürücülerden birinin arkadaşının da katıldığı tartışma kısa sürede büyüdü ve kadınlar saç saça baş başa kavga etmeye başladı. Yolun ortasında kavga eden kadınları bu sırada bölgede bulunan erkekler güçlükle ayırdı.
Tüm bu yaşananlar ise o sırada bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Videonun sonunda kavgayı bir kişinin yerel şiveyle yorumlaması ise izleyenleri güldürdü. Sosyal medyada yayılan görüntü yüzlerce kişi tarafından izlenerek paylaşıldı.
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