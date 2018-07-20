HABER

Saçları go-kart aracına dolanan genç kız yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2018 00:07 | Son Güncelleme

SAMSUN'da go-kart aracının lastiğine saçları dolanan Türkmenistan uyruklu üniversite öğrencisi Nurjemal Annalyyeva, ağır yaralandı.

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da go-kart aracının lastiğine saçları dolanan Türkmenistan uyruklu üniversite öğrencisi Nurjemal Annalyyeva, ağır yaralandı. saç derisi yüzülen ve acı içinde kıvranan genç kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, 22.00 sıralarında İlkadım ilçesi Batıpark'ta bulunan go-kart pistinde meydana geldi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu Nurjemal Annalyyev, arkadaşlarıyla birlikte gittiği go-kart pistine giddi. Pistte yarışan genç kızın saçları aracın arka sağ lastiğine dolandı. Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında meydana gelen kazada Nurjemal Annalyyev, kurtarmak için başını hızla yukarı kaldırdığı sırada saçları koptu ve saç derisi yüzüldü. Annalyyev, acı içinde kıvranırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık görevlisinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Nurjemal Annalyyev, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan genç kızın hemen ameliyata alındığı öğrenildi.
Bu arada Go-kart pistinde inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
GO KART PİSTİNDE İLK KAZA DEĞİL
Özellikle gençlerin ilgi gösterdiği go-kart pistinde geçmiş yıllarda da benzer kazalar yaşandı. Adapazarı'nda 2013 yılında meydana gelen kazada Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Çevre Mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Tuğba Erdoğan, go-kart pistinde hızla bariyere çarpınca başı koparak feci şekilde can verdi.
Yine benzer bir kaza da geçen Nisan ayında İstanbul Sarıyer'de meydana geldi. Genç bir kız, saçlarının go-kart aracına dolanması sonucu ağır yaralanmıştı.

PARTNER'Eski günler... Gençlik günleri...''Eski günler... Gençlik günleri...'
Andırın'da minibüs devrildi: 3 yaralıAndırın'da minibüs devrildi: 3 yaralı
Birecik'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralıBirecik'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken "Adnan Oktar'ı tanımam" demişti! Olay görüntü ortaya çıktı

Ece Erken "Adnan Oktar'ı tanımam" demişti! Olay görüntü ortaya çıktı

Adnan Oktar operasyonunda ifadeler ortaya çıktı!

Adnan Oktar operasyonunda ifadeler ortaya çıktı!

Emekliye 3’lü fırsat

Emekliye 3’lü fırsat

Trump'ın eski baş stratejistinden Erdoğan yorumu: Dünyanın en tehlikeli adamı

Trump'ın eski baş stratejistinden Erdoğan yorumu: Dünyanın en tehlikeli adamı

IŞİD’i karıştıran Çeçen güzeli Seda Dudurkaeva İstanbul’da yakalandı

IŞİD’i karıştıran Çeçen güzeli Seda Dudurkaeva İstanbul’da yakalandı

Savcı mütalaasını okudu, anne baygınlık geçirdi

Savcı mütalaasını okudu, anne baygınlık geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bartın'da vahşet görüntüleri! Öldürüp varille taşımışlar

Bartın'da vahşet görüntüleri! Öldürüp varille taşımışlar

Alman kadın cinayetinde yeni detaylar! Taciz etti... Boğdu... Başını taşla ezdi...

Alman kadın cinayetinde yeni detaylar! Taciz etti... Boğdu... Başını taşla ezdi...

12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Sapık böyle yalvardı

12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Sapık böyle yalvardı

Savcı mütalaasını okudu, anne baygınlık geçirdi

Savcı mütalaasını okudu, anne baygınlık geçirdi

Denizli'nin Tavas ilçesinde korkunç olay! Yavru köpeği asarak öldürdüler

Denizli'nin Tavas ilçesinde korkunç olay! Yavru köpeği asarak öldürdüler

Kadın polis, evinde başından vurulmuş halde bulundu

Kadın polis, evinde başından vurulmuş halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.