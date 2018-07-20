HABER

Saçları go-kart aracına dolanan genç kız yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2018 09:15 | Son Güncelleme

SAMSUN'da go-kart aracının lastiğine saçları dolanan Türkmenistan uyruklu üniversite öğrencisi Nurjemal Annalyyeva, ağır yaralandı.

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da go-kart aracının lastiğine saçları dolanan Türkmenistan uyruklu üniversite öğrencisi Nurjemal Annalyyeva, ağır yaralandı. saç derisi yüzülen ve acı içinde kıvranan genç kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, 22.00 sıralarında İlkadım ilçesi Batıpark'ta bulunan go-kart pistinde meydana geldi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu Nurjemal Annalyyev, arkadaşlarıyla birlikte gittiği go-kart pistine giddi. Pistte yarışan genç kızın saçları aracın arka sağ lastiğine dolandı. Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında meydana gelen kazada Nurjemal Annalyyev, kurtarmak için başını hızla yukarı kaldırdığı sırada saçları koptu ve saç derisi yüzüldü. Annalyyev, acı içinde kıvranırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık görevlisinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Nurjemal Annalyyev, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan genç kızın hemen ameliyata alındığı öğrenildi. Bu arada Go-kart pistinde inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. GO KART PİSTİNDE İLK KAZA DEĞİL Özellikle gençlerin ilgi gösterdiği go-kart pistinde geçmiş yıllarda da benzer kazalar yaşandı. Adapazarı'nda 2013 yılında meydana gelen kazada Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Çevre Mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Tuğba Erdoğan, go-kart pistinde hızla bariyere çarpınca başı koparak feci şekilde can verdi. Yine benzer bir kaza da geçen Nisan ayında İstanbul Sarıyer'de meydana geldi. Genç bir kız, saçlarının go-kart aracına dolanması sonucu ağır yaralanmıştı.

PARTNERGöçmendi milyoner oldu! Serveti dudak uçuklatıyorGöçmendi milyoner oldu! Serveti dudak uçuklatıyor
Kendisine tokat atan 8 aylık hamile yengesini öldürdüKendisine tokat atan 8 aylık hamile yengesini öldürdü
Konya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonuKonya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın çarpık ilişki rezaleti!

Adnan Oktar'ın çarpık ilişki rezaleti!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Evlilik dışı ilişki hem işinden hem eşinden etti

Evlilik dışı ilişki hem işinden hem eşinden etti

Hakan Altun'dan sürpriz karar! Mandıra Filozofu'nu izledi Bodrum'a yerleşti

Hakan Altun'dan sürpriz karar! Mandıra Filozofu'nu izledi Bodrum'a yerleşti

Tarkan kızı Liya ile hastane çıkışı fotoğrafını paylaştı

Tarkan kızı Liya ile hastane çıkışı fotoğrafını paylaştı

Arka bahçesinde bir delik gördü! İçini kazdıktan sonra olanlar inanılmaz...

Arka bahçesinde bir delik gördü! İçini kazdıktan sonra olanlar inanılmaz...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bartın'da vahşet görüntüleri! Öldürüp varille taşımışlar

Bartın'da vahşet görüntüleri! Öldürüp varille taşımışlar

Alman kadın cinayetinde yeni detaylar! Taciz etti... Boğdu... Başını taşla ezdi...

Alman kadın cinayetinde yeni detaylar! Taciz etti... Boğdu... Başını taşla ezdi...

12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Sapık böyle yalvardı

12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Sapık böyle yalvardı

Savcı mütalaasını okudu, anne baygınlık geçirdi

Savcı mütalaasını okudu, anne baygınlık geçirdi

Denizli'nin Tavas ilçesinde korkunç olay! Yavru köpeği asarak öldürdüler

Denizli'nin Tavas ilçesinde korkunç olay! Yavru köpeği asarak öldürdüler

Kadın polis, evinde başından vurulmuş halde bulundu

Kadın polis, evinde başından vurulmuş halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.