Saçları go-kart aracına dolanan genç kızın hayati tehlikesi sürüyor (2)

BAŞKAN ŞAHİN, HASTANEYE GİTTİ
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, go-kart aracının lastiğine saçları dolanması nedeniyle yaralanan Nurjemal Annalyyeva'nın tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti. Başkan Şahin, genç kızın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.
FOTOĞRAFLI
Ağustos celbinde askere gidecek olanlar bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? Bedelli askerlik için son dakika açıklaması
Son dakika! Terörle mücadele yasa teklifi komisyonda kabul edildi
CHP yönetiminden yeni açıklama: Maksimum toplanabilecek imza 450-470 civarında
Ata tecavüz eden sapığın savunması şoke etti: Bana göz kırpmıştı
Türkiye ile Hollanda ilişkileri karşılıklı olarak normalleştirme kararı aldı
Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'
Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!
Kaçak kaşar peyniri imalathanesinde iğrenç görüntü
Bu yıl plajlar çok iddialı olacak!
Milyonlarca cep telefonu kullanıcısına için kötü haber! Her an ücretli olabilir
Bartın'da vahşet görüntüleri! Öldürüp varille taşımışlar
Google'a bir şok daha! Rekabet Kurulu savunmasını alacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum