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Saçları go-kart aracına dolanan genç kızın hayati tehlikesi sürüyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2018 16:25 | Son Güncelleme

BAŞKAN ŞAHİN, HASTANEYE GİTTİ Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, go-kart aracının lastiğine saçları dolanması nedeniyle yaralanan Nurjemal Annalyyeva'nın tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti.

Saçları go-kart aracına dolanan genç kızın hayati tehlikesi sürüyor (2)

BAŞKAN ŞAHİN, HASTANEYE GİTTİ
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, go-kart aracının lastiğine saçları dolanması nedeniyle yaralanan Nurjemal Annalyyeva'nın tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti. Başkan Şahin, genç kızın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

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