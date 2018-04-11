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 Sadaka kutusu hırsızı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 14:47 | Son Güncelleme

Antalya'da camilerde yardım toplama amacıyla konulan kutulardan para çalan A.O.

Süleyman EKİNANTALYA, (DHA) Antalya'da camilerde yardım toplama amacıyla konulan kutulardan para çalan A.O. (30) yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerindeki 5 camideki yardım toplama amacıyla konulan sadaka kutularının çalındığı ihbarıyla harekete geçti. Hırsızlık saatlerinin gerçekleştiği camilerdeki çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen polisler, şüphelinin 3 yıl önce yine aynı yöntemle kentteki çeşitli yurtlardan yardım kutusu çalan A.O. olduğunu belirledi.

Sabit bir adresi olmadığı için izine rastlanılmayan A.O.'nun sosyal paylaşım sitesini aktif kullandığını tespit eden polisler, şüpheliyi yakalamak için plan yaptı. Ekipler, bir kadın aracılığıyla A.O. ile iletişime geçti. Buluşma yerinde yapılan baskınla A.O. gözaltına alındı. Şüphelinin, Hurma, Fener, Liman, Güzeloba ve Memurevleri'ndeki camilerde sadaka kutusundan para çaldığı belirlendi. A.O.'nun camilerden hırsızlık yaparken kameralara yansıyan görüntülerinde şık ve düzgün kıyafetli olduğu görüldü. Üzerinden başkaları adına düzenlenmiş 3 kimlik çıkan A.O'nun kesinleşmiş 10 yıllık hapis cezası olduğu belirlendi. A.O. polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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