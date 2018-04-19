Şafak operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 6’sı tutuklandı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yürüttükleri operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Operasyon kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahısların ikametlerine polis ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şahıslar alınan sağlık raporu sonrasında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 18 şüpheliden E.A(42), E.A(37), M.Ş.A(45), V.A(34), T.N(43) ve N.A(52) isimli 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.