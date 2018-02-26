Safitürk davası ertelendi

Mardin’in Derik ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk’ün şehit edildiği terör saldırısına ilişkin açılan dava ileri bir tarihe ertelendi.
Derik ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk’ün şehit edildiği terör saldırısına ilişkin açılan davada 8’i tutuklu 15 sanığın yargılamasına devam edildi. Duruşma, Mardin 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada, tutuksuz sanıklar Saime Ateş Mesutoğlu, Abdülkadir Deniz, Zuhal Dalçin, Nursel Eser ve Zinet Erdaş hazır bulundu. Farklı cezaevlerinde tutuklu bulunan Ahmet Deniz, Devran Aslan, Fikret Bağı, Fikret Deniz, Mehmet Deniz, Şerif Mesutoğlu, Tahsin Erdaş ve Vedat Erol ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı.
Sanık ifadelerinin ardından kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme, Hükümet Konağı’na ait güvenlik kameralarının kayıtları ile şehit Kaymakam Safitürk’ün cep telefonunun inceleme sonuçlarının beklenmesine de karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Duruşmayı, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Emniyet Müdürü Hasan Onar, Derik Kaymakamı Hasan Kafkas ve Artuklu Kaymakamı Şakir Öner ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de izledi.
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