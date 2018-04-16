Safitürk davasında sanık kendisini yakmaya çalıştı

Mardin’de, Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün şehit edilmesiyle ilgili görülen davada tutuklu yargılanan sanık Şerif Mesutoğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada, üzerine sıvı bir madde döküp kendini ateşe verdi. Görevlilerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Mesutoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk’ün şehit edilmesine ilişin açılan davanın görülmesine devam edildi. Mardin 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, çeşitli cezaevlerinde tutuklu bulunan sanıklar Devran Aslan, Tahsin Erdaş, Şerif Mesutoğlu, Mehmet Deniz, Ahmet Deniz, Fikret Bağı, Fikret Deniz ve Vedat Erol, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşma, sanık ifadelerinin alınmasıyla başladı. Sanıklar arasında bulunan ve Siverek F Tipi Cezaevinde tutuklu olan Şerif Mesutoğlu, SEBGİS ile bağlandığı mahkeme salonunda ifade vermeden önce odada yalnız kalma talebinde bulundu. Mahkemenin kabul etmesinin ardından odada yalnız bırakılan Mesutoğlu, üzerine sıvı bir madde döküp kendini ateşe verdi. Kıyafetleri yanan Mesutoğlu’na görevliler müdahale etti. İnfaz koruma memurlarının müdahalesinin ardından ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Mesutoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
15 dakika ara verildikten sonra görülmeye devam edilen duruşma ise ileri bir tarihe ertelendi.
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