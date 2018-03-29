Safran Çayı kızıla boyandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Atatürk Kent Parkı’nın içinden geçen Safran Çayı, yağışlı havayla birlikte adeta kızıla boyandı. Nereden salındığı belirlenemeyen kimyasal atıklar canlı sağlığını tehdit ederken, vatandaşlar atıkları dereye karıştıranların bulunmasını istedi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin 170 dönüm alan üzerinde Manisalıların sosyal alan ihtiyaçlarını karşılamak için hayata geçirilen Atatürk Kentpark’ı son zamanlarda maruz bırakıldığı kimyasal atık tehlikesini yine yaşadı. Yağışlı havayı fırsat bilen doğa düşmanları, kimyasalları yine Safran Çayı’na bıraktı ve derenin yüzeyi bu kez kızıla boyandı. Dere üzerinden 3 Ocak 2018 tarihinde ilgili kurumlar tarafından numune alınmış olmasına rağmen, herhangi bir adım atılmazken; Safran Çayı’nın sularının Gediz Nehri’ne ulaşması, aynı zamanda bu sorunun ilerleyen dönemlerde Manisa halkının sağlığını doğrudan etkileyebilecek sorunlara da yol açabileceği vurgulandı.
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