HABER

Safranbolu'da hatalı sollama kazası: 1 ölü, 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2018 15:08 | Son Güncelleme

KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde sürücüsü hatalı sollama yapan otomobilin karşı yönden gelen otomobille çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Safranbolu'da hatalı sollama kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde sürücüsü hatalı sollama yapan otomobilin karşı yönden gelen otomobille çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Karabük-Bartın yolu Kirkille mevkiinde meydana geldi. Bartın yönüne giden Hüseyin Güngör (47) yönetimindeki 06 GR 407 plakalı otomobil, dubalarla tek şeride düşürülen yolda, kamyonu geçmek için sollama yaparak gelen Orhan Çelikoğlu'nun (40) kullandığı 78 SS 771 otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan Hüseyin Güngör, Emine (43) ve Okay Güngör (24) ile diğer otomobildeki Orhan Çelikoğlu, Yunus Emre Çelikoğlu (8), Umut Çelikoğlu (10), Turan Çelikoğlu olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobilde sıkıştığı yerde hayatını kaybeden Hüdayet Çelikoğlu'nun (71) cesedi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu güçlükle çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Safranbolu'da hatalı sollama kazası: 1 ölü, 7 yaralıSafranbolu'da hatalı sollama kazası: 1 ölü, 7 yaralıSafranbolu'da hatalı sollama kazası: 1 ölü, 7 yaralıSafranbolu'da hatalı sollama kazası: 1 ölü, 7 yaralı

PARTNERKimse bunu bilmiyor! İşte korunmasız cinsel ilişkinin yan etkisi...Kimse bunu bilmiyor! İşte korunmasız cinsel ilişkinin yan etkisi...
Yolsuzluk soruşturması başlatılan bakımevinin müdürü açığa alındıYolsuzluk soruşturması başlatılan bakımevinin müdürü açığa alındı
Ahmet Can, kursa gitmemek için evden kaçmışAhmet Can, kursa gitmemek için evden kaçmış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İllüzyonist Aref'i kobra yılanı soktu! Ölümle pençeleşiyor

İllüzyonist Aref'i kobra yılanı soktu! Ölümle pençeleşiyor

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Adnan Oktar'ın gözde kediciği Tülay Kumaşçı yakalandı!

Adnan Oktar'ın gözde kediciği Tülay Kumaşçı yakalandı!

Osmaniye'de kooperatif başkanına silahlı saldırı! Başkan Ahmet Oktan yaralandı

Osmaniye'de kooperatif başkanına silahlı saldırı! Başkan Ahmet Oktan yaralandı

Karısıyla yaşadığı eve sevgilisini getirdi! Cinsel ilişki sırasında...

Karısıyla yaşadığı eve sevgilisini getirdi! Cinsel ilişki sırasında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmit'te kıyafet tartışmasının yaşandığı özel halk otobüsünün şoförü konuştu: Burası özgür bir ülke

İzmit'te kıyafet tartışmasının yaşandığı özel halk otobüsünün şoförü konuştu: Burası özgür bir ülke

Sivas'ta sokağa atılan cansız manken polis ekiplerini alarma geçirdi

Sivas'ta sokağa atılan cansız manken polis ekiplerini alarma geçirdi

Cezaevindeki ziyaretinde 'Lezbiyen misiniz dokunuyorsunuz' demişti: Çıplak aramaya itiraza beraat

Cezaevindeki ziyaretinde 'Lezbiyen misiniz dokunuyorsunuz' demişti: Çıplak aramaya itiraza beraat

Malatya'da eşini fuhşa zorlayan Suriyeli tutuklandı!

Malatya'da eşini fuhşa zorlayan Suriyeli tutuklandı!

İstanbul Avcılar'da terör estirdiler! İşte dehşet anları

İstanbul Avcılar'da terör estirdiler! İşte dehşet anları

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağaç katliamı! Cemaat namazdayken yaptılar

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağaç katliamı! Cemaat namazdayken yaptılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.