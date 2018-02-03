HABER

Safranbolu'da tarihi 2 ev kül oldu

YAŞAM HABERLERİ | 03.02.2018 09:30 | Son Güncelleme

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde 2'şer katlı tarihi 2 ev yanarak kullanılamaz hale geldi.Yangın gece saatlerinde, Akçasu Mahallesi Kaçak Sokak'ta bulunan cami imamı Abid Ulu'nun oturduğu tarihi 2 katlı ahşap evde çıktı. Bacadan çıktığı tahmin edilen yangında alevler kısa sürede binayı sardı. Alevleri fark ederek dışarıya çıkan Abid Ulu, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İtfaiye, dar sokaklar ve hatalı araç parkları nedeniyle yangın yerine güçlükle ulaştı. Alevler bu sırada bitişikteki Muhammet Yalçın'a ait 2 katlı tarihi eve de sıçradı. Çevredeki bazı vatandaşlar, cep telefonlarıyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparken, bazıları da yüksek yerlere çıkıp söndürme çalışmalarını takip etti. Yaklaşık 1,5 saat sonra yangın söndürülürken, her iki ev de kullanılamaz hale geldi.Olay yerine gelen Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, ''Can kaybı olmaması sevindirici. Safranbolu'nun bir değerinin daha gitmesi ise üzücü'' dedi.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Show'da Leyla Lydia Tuğutlu'yu utandıran gaf!

Beyaz Show'da Leyla Lydia Tuğutlu'yu utandıran gaf!

Kediciği Adnan Oktar'ın Adli Sicil Belgesini yayınladı

Kediciği Adnan Oktar'ın Adli Sicil Belgesini yayınladı

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başrol oyuncusu değişti!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başrol oyuncusu değişti!

Ankara’da, vergi dairesindeki patlamaya ilişkin detaylar ortaya çıktı

Ankara’da, vergi dairesindeki patlamaya ilişkin detaylar ortaya çıktı

Evsiz adamı yemeğe davet etti, gerçeği kağıt parçasından öğrendi

Evsiz adamı yemeğe davet etti, gerçeği kağıt parçasından öğrendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
100 metre tırmandı yine ehliyeti kaptırdı

100 metre tırmandı yine ehliyeti kaptırdı

Alkollü sürücünün ehliyetine 2050 yılına kadar el konuldu

Alkollü sürücünün ehliyetine 2050 yılına kadar el konuldu

Sosyal medyada korkunç tuzak! Çıplak fotoğraflar göndererek kandırmaya çalıştı

Sosyal medyada korkunç tuzak! Çıplak fotoğraflar göndererek kandırmaya çalıştı

Hastanede 'Pembe Kod' alarmı! Kapılar kapatıldı, anında yakalandı

Hastanede 'Pembe Kod' alarmı! Kapılar kapatıldı, anında yakalandı

Yaşlı kadın 17 bıçak darbesiyle öldürüldü, tecavüz bulgusuna rastlandı

Yaşlı kadın 17 bıçak darbesiyle öldürüldü, tecavüz bulgusuna rastlandı

Şişli'de kaza: Yerde yatan kardeşine sarılıp yardım bekledi

Şişli'de kaza: Yerde yatan kardeşine sarılıp yardım bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.