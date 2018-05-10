HABER

Sağanak yağış İstanbullulara zor anlar yaşattı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 02:53 | Son Güncelleme

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Birçok vatandaş yağmurdan korunmak için iş yerlerine sığınırken gecenin kazananı ise şemsiye satıcıları oldu.

Sağanak yağış İstanbullulara zor anlar yaşattı

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Meteorolojinin yaptığı uyarının ardından gece saat 01.00'den itibaren sağanak yağış İstanbul genelinde etkisini gösterdi. Yağmurdan korunmak isteyenler açık olan iş yerlerine sığındı.

Sağanak yağış İstanbullulara zor anlar yaşattı

Yağmurdan korunmak isteyenlerin imdadına şemsiye satıcıları yetişti. Şemsiye almak zorunda kalan bazı vatandaşlar fiyatlardan şikayet ederek, "2 liralık şemsiyeyi 10 liraya alıyoruz" diyerek tepki gösterdi. Çocuklarıyla birlikte gezmeye çıkan ailelerde yağmurdan dolayı zor anlar yaşadı.

Sağanak yağış İstanbullulara zor anlar yaşattı

Üsküdar Sahili'nde de vatandaşlar sağanak yağışta zor anlar yaşadı. Aracı bozulan bir kişi ise şemsiye altına aracını temir etmek için uğraştı. Kimi vatandaşlar yağışta zor anlar yaşarken bazıları balık tutatarak bir çift ise yağmur altına Kız Kulesi'ni görüntüleyerek yağmurun keyfini çıkardı.

(DHA)

İstanbul'da büyük soygun! Polis havaya ateş açtıİstanbul'da büyük soygun! Polis havaya ateş açtı
Gülen'in avukatından 'Şike Davası' itirafıGülen'in avukatından 'Şike Davası' itirafı
Son dakika! Golan Tepeleri'nde patlama sesi duyuldu, sirenler çalıyorSon dakika! Golan Tepeleri'nde patlama sesi duyuldu, sirenler çalıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul sağanak yağış yağmur

En Çok Okunan Haberler

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

ABD'nin İran açıklamasının ardından Suudi Arabistan da devreye girdi

ABD'nin İran açıklamasının ardından Suudi Arabistan da devreye girdi

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır'da bir binada çökme tehlikesi: Vatandaşlar tahliye edildi

Diyarbakır'da bir binada çökme tehlikesi: Vatandaşlar tahliye edildi

Alevler arasında kalan otoparkçıyı genç kız kurtardı

Alevler arasında kalan otoparkçıyı genç kız kurtardı

'Ölüm patroniçesi' yakayı ele verdi

'Ölüm patroniçesi' yakayı ele verdi

Muğla’nın Milas ilçesinde vahşet! Banyoda buldular...

Muğla’nın Milas ilçesinde vahşet! Banyoda buldular...

İğrenç olay! 14 yaşındaki kız çocuğuyla gece saati...

İğrenç olay! 14 yaşındaki kız çocuğuyla gece saati...

Anneler Günü'nün ortaya çıkışı ve önemi

Anneler Günü'nün ortaya çıkışı ve önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.