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Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yangına ilişkin, “Bir can kaybı olmadan bu böyle tehlikeli bir hadisenin üstesinden gelindi. Tüm hastalar diğer hastanelere sevk edildi. Hasta yakınları Alo 184’ten hastasının nerede

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 21:09 | Son Güncelleme

IHAAW210253-ASA/05-04-2018 - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yangına ilişkin, “Bir can kaybı olmadan bu böyle tehlikeli bir hadisenin üstesinden gelindi. 05.04.2018 21:02:53 TSI NNNN

IHAAW210253-ASA/05-04-2018

- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yangına ilişkin, “Bir can kaybı olmadan bu böyle tehlikeli bir hadisenin üstesinden gelindi. Tüm hastalar diğer hastanelere sevk edildi. Hasta yakınları Alo 184’ten hastasının nerede olduğunu öğrenebilir. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor. İçeride hiçbir hastamız yok. Soruşturma sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

05.04.2018 21:02:53 TSI
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