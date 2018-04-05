IHAAW210253-ASA/05-04-2018

- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yangına ilişkin, “Bir can kaybı olmadan bu böyle tehlikeli bir hadisenin üstesinden gelindi. Tüm hastalar diğer hastanelere sevk edildi. Hasta yakınları Alo 184’ten hastasının nerede olduğunu öğrenebilir. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor. İçeride hiçbir hastamız yok. Soruşturma sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

05.04.2018 21:02:53 TSI

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