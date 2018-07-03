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Sağlık ekiplerine saldıran kardeşlerin 3'er yıl 6'şar ay hapsi istendi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 10:11 | Son Güncelleme

ERZURUM'da, rahatsızlanan babaları için evlerine gelen sağlık ekiplerine hakaret edip, ilk yardım sırasında saldıran Yavuz (32) ile ağabeyi Zekai Tekin'in (34) 3'er yıl 6'şar ay hapsi istendi.

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM'da, rahatsızlanan babaları için evlerine gelen sağlık ekiplerine hakaret edip, ilk yardım sırasında saldıran Yavuz (32) ile ağabeyi Zekai Tekin'in (34) 3'er yıl 6'şar ay hapsi istendi.
Olay, 8 Mayıs günü saat 22.50 sıralarında, merkez Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Babaları Vahip Tekin'in rahatsızlanması üzerine çocukları, 112 Acil Servis'i arayarak, yardım istedi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yatağında hareketsiz yatan Vahip Tekin'e müdahale etmeye başladı. Ekipler, nabız aldığı Tekin'i kalp ritmi ile solunumun ölçüldüğü defibrilatöre bağladı. Bu sırada Yavuz ile ağabeyi Zekai Tekin, iddiaya göre, babalarına yapılan müdahaleye tepki gösterip, bağlanan cihazı çekti. İki kardeş, acil tıp teknisyeni Ahmet Gündüz ve paramedik Aydanur Aktaş'a küfretti. Evde bulunan diğer kişiler ise kardeşleri sakinleştirmeye çalıştı. Aile fertlerini de dinlemeyen kardeşler, babalarına ilk müdahalede bulunan Dr. Tuğçe Yaşar ve paramedik Aydanur Aktaş'a saldırdı. Vahip Tekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, sağlık görevlileri de darp raporu alarak, iki kardeşten şikayetçi oldu.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Yavuz ile ağabeyi Zekai Tekin hakkında, 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kızılateş, kardeşlerin, 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar ve 'kamu görevlisine görevinde dolayı basit yaralama' suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırmasını talep etti. İki kardeşin yargılanmasına, ilerleyen günlerde başlanacak.

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