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Sağlık kontrolünde öldürülen şahsın katil zanlıları tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 16:58 | Son Güncelleme

Gaziantep’te polis nezaretinde sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken kurulan pusu sonucu öldürülen Uğur B.’nin katil zanlıları tutuklanarak cezaevine gönderildi.Gaziantep’te hakaret suçundan gözaltında bulunan ve 17 Nisan Salı günü sağlık raporu için getirildiği Şehitkamil Devlet Hastanesine götürülürken vurularak öldürülen Uğur B.’nin katil zanlıları E.D.

Gaziantep’te polis nezaretinde sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken kurulan pusu sonucu öldürülen Uğur B.’nin katil zanlıları tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep’te hakaret suçundan gözaltında bulunan ve 17 Nisan Salı günü sağlık raporu için getirildiği Şehitkamil Devlet Hastanesine götürülürken vurularak öldürülen Uğur B.’nin katil zanlıları E.D. ve A.T. tutuklandı.

Yanlışlıkla öldürmüşler
Zanlıların olaydan bir gün önce karıştığı kavgada 5-6 bıçak darbesiyle öldürülen Niyazi Tabur’un yakını olduğu ve Tabur’un cinayet zanlısını öldürmek için hastanenin önünde bekledikleri sırada hastaneye çıkarılan Uğur B.’ye katil zanlısı zannederek ateş açtıkları ortaya çıkmıştı.

Cezaevine gönderildiler
Sorgularının ardından zanlılar, 25 Aralık Devlet Hastanesinde alınan raporun ardından Gaziantep Adliyesine gönderildi. Cinayet şüphelileri savcılığın ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Şahıslar, işlemlerinin ardından Gaziantep Cezaevi’ne gönderildi.

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