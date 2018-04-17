Sağlık kontrolüne getirildiği sırada silahlı saldırıya uğrayan zanlı öldü

Gaziantep’te sağlık raporu için geldiği hastane önünde silahlı saldırıda vurularak ağır yaralanan zanlı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güven Polis Merkezi görevlileri tarafından gözaltına alınan 38 yaşındaki Uğur B. ifade öncesinde adli rapor alınması için getirildiği Şehitkamil Devlet Hastanesi Acil Servis önünde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanmıştı. Hastane personeli tarafından ilk müdahalesi yapılan zanlı yaklaşık 45 dakikalık müdahalenin ardından ameliyata alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Umut B’nin kurtarılamadığı belirtildi. Yaşamını yitiren Umut B.’nin cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Öte yandan, polisin saldırgan ya da saldırganların kimliğini belirleme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.