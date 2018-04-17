Sağlık kontrolüne götürülürken öldürülen şahıs hakaretten gözaltına alınmış

Gaziantep’te sağlık raporu için hastaneye götürülürken uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Umut B.’nin hakaret suçundan gözaltına alındığı ortaya çıktı.
Gaziantep Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, sağlık raporu için getirildiği Şehitkamil Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde ekip otosundan indirildiği esnada kimliği belirsiz bir şahıs tarafından ateş açılarak öldürülen Umut B.’nin, hakaret suçundan gözaltına alındığını belirtildi. Açıklamada, "Şahinbey İlçemiz Yaprak Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce şüpheli şahıslara yönelik çalışmalarda, hakkında ’hakaret’ suçundan arama emri bulunan U.B. adlı şahıs yakalanmış ve Güven Polis Merkez Amirliğine teslim edilmiştir. U.B. adlı şahıs 17.04.2018 tarihinde doktor raporu alınmak üzere Şehitkamil Devlet Hastanesine sevk edilmiş, ekip otosundan indirildiği sırada kimliği belirsiz bir şahsın tabancayla açtığı ateş sonucunda yaralanmıştır. Silahla yaralama olayını gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçarak uzaklaşan şüphelinin yakalanması çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.
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