HABER

Sağlık memuru otomobilinde av tüfeğiyle öldürüldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2018 17:03 | Son Güncelleme

'OTOMOBİLİ YIKATMAYA GİDİYORUM' DİYEREK EVDEN ÇIKMIŞ İzmir'in Ödemiş ilçesinde, otomobilde av tüfeğiyle öldürülmüş bulunan sağlık memuru Serdar Kaya'nın cenazesi, Ödemiş Devlet Hastanesi'ndeki ön otopsinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Sağlık memuru otomobilinde av tüfeğiyle öldürüldü (2)

'OTOMOBİLİ YIKATMAYA GİDİYORUM' DİYEREK EVDEN ÇIKMIŞ
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, otomobilde av tüfeğiyle öldürülmüş bulunan sağlık memuru Serdar Kaya'nın cenazesi, Ödemiş Devlet Hastanesi'ndeki ön otopsinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Kaya'nın, dün akşam saatlerinde "Otomobili yıkatmaya gidiyorum" diyerek evinden çıktığı öğrenildi. Jandarmanın incelenmesinden sonra Serdar Kaya'nın otomobili ailesine teslim edildi.

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Sağlık memuru otomobilinde av tüfeğiyle öldürüldü (2)Sağlık memuru otomobilinde av tüfeğiyle öldürüldü (2)Sağlık memuru otomobilinde av tüfeğiyle öldürüldü (2)Sağlık memuru otomobilinde av tüfeğiyle öldürüldü (2)

PARTNERSeksi hakem ve sevgilisi plajda aşka gelince...Seksi hakem ve sevgilisi plajda aşka gelince...
Kızıltepe'de 10 kilo patlayıcı ele geçirildiKızıltepe'de 10 kilo patlayıcı ele geçirildi
Taklit imza ile sahte güvenlik sertifikası veren firma çalışanı tutuklandıTaklit imza ile sahte güvenlik sertifikası veren firma çalışanı tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

AK Parti'li Meliha Akyol'un sözleri büyük tepki çekti

AK Parti'li Meliha Akyol'un sözleri büyük tepki çekti

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

En az bir milyon erkekle yattım diyen seks işçisi şimdi yardım meleği

En az bir milyon erkekle yattım diyen seks işçisi şimdi yardım meleği

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır'da korkunç olay! Sokak ortasında önce karısını katletti daha sonra kendisini bıçakladı!

Diyarbakır'da korkunç olay! Sokak ortasında önce karısını katletti daha sonra kendisini bıçakladı!

Manisa Şehzadeler ilçesinde çay fiyatını müşterinin 'nezaketi' belirliyor

Manisa Şehzadeler ilçesinde çay fiyatını müşterinin 'nezaketi' belirliyor

Taksim Metrosu'nda taciz skandalı! Yakalanan tacizcisine tokat attı

Taksim Metrosu'nda taciz skandalı! Yakalanan tacizcisine tokat attı

Otelden atılan paralar izdihama neden oldu!

Otelden atılan paralar izdihama neden oldu!

Yüksek sesle konuşma nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi öldü

Yüksek sesle konuşma nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi öldü

Yol verme kavgasında kendini vurdu

Yol verme kavgasında kendini vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.