Sağlık ocaklarına dadanan hırsız kamerada

Haber-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)Bakırköy'de sağlık ocaklarını mesken tutan bir hırsız gündüz vakti personel odalarını tek tek dolaşarak cep telefonu çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis bu kişinin İ.C olduğunu belirledi. İ.C'nin bir sağlık ocağından telefon çalması güvenlik kamerasına yansıdı.PERSONELLE KARŞILAŞTIGüvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde İ.C sağlık ocağının koridorunda etrafı kolaçan edip oda kapısını açıyor. Bu sırada bir personelin geldiğini fark eden İ.C ona bir şey sorduktan sonra hızla dışarı çıkıyor.1 DAKİKA SONRA GERİ GELDİ, PARMAK İZİ BIRAKMAMAK İÇİN PEÇETE KULLANDISağlık ocağı personeli ile karşı karşıya gelince dışarı çıkan ve 1 dakika sonra tekrar gelen İ.C'nin kapılarda parmak izi bırakmamak için elinde peçete kullandığı ve son girdiği odadan cep telefonunu alarak çıkması görülüyor. Polisin şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.
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