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Sağlık personellerinden skandal video! Kürtçe ağıtla dalga geçtiler

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2018 18:32 | Son Güncelleme

İki sağlık görevlisinin çektiği bu videoya tepki yağıyor. Videoda sağlık görevlilerinin, ziyarete gittikleri taziye evindeki insanların Kürtçe ağıtlarıyla dalga geçtiği görülüyor.

İki sağlık görevlisinin çektiği video gittikçe sosyal medyada yayılıyor. Videodaki konuşmada kadın personel “Ağabey bugün taziye yerine gittik ya, orada ne oldu?” diye soruyor.

Videodaki erkek personel ise taziye evindeki ailenin Kürtçe ağıtlarını, acısını taklit ederek, alay ediyor.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İnsanların Acıları ile Dalga Geçen Sağlık Çalışanları" isimli videoda yer alan, Adıyaman'da bir grup sağlık çalışanının gittikleri taziyede ağlayan cenaze yakınını taklit ettikleri olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünün inceleme başlattığı bildirildi.

UZAKLAŞTIRMA TEDBİRİ

Açıklamada, video kaydının 10 Şubat gecesi 112 istasyonunda dinlenme esnasında çekildiği ve 19 Şubat'ta sosyal medyada paylaşıldığının anlaşıldığı belirtildi.
Paylaşımda bulunan görevlilerle ilgili valilik onayı ile disiplin soruşturması başlatıldığı ifade edilen açıklamada, görevlilere, 23 Şubat tarihinde görevlerinden uzaklaştırma tedbiri uygulandığı bilgisi paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık personeli Video kürtçe ağıt sosyal medya

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Okuyucu Yorumları 95 yorum
işlerinden etmeyin uyarı cezası yeter ...
@korkmazakdeniz Emredersiniz padişahım!
@korkmazakdeniz ha türkçe ha arapça ha kürtçe söylemiş söylemesi önemli değil ama insanların acısıyla kaybıyla dalga geçmeleri hiç ama hiç hoş değil bir insanın acısıyla dalga geçilmez demek arkadaş evlat acısı çekmemiş lav lav diyip duruyor bir evlat acısı çekmemiş belli allah kimseye göstermesin düşmanıma dahi evlat acısını yaşatmasın.
@korkmazakdeniz allah belani versin
@korkmazakdeniz @korkmazakdeniz Her insan hata yapar ama bunlarınki hata üstü birşey. Bunların yaptığı her halde dünya tarihinde bir ilk. Siz daha önce hiç ölüsü için ağalayan birinin taklit edildiğini gördünüz mü? Bunların görevden atılması çok doğru bir karar. Eğer bunlara da iltimas geçilirse ilerki zamanlarda birileri de çıkar cesetlerle dalga geçer.
İşte bunlara malesef insan deniyor!
Bütün manevi değerlerimiz silindi, giyimimiz kuşamımız, gençlerimiz yozlaştı. Marka adı altında kapalı modası oluşturuldu, gençler neredeyse çıplak geziyor, Atasına saygı duymayan bir millet okduk. Kendi çocuğuma bakıp endişe ediyorum bu ülkeye faydalı kültürlü birisi olacak mı diye
ayni duyguları yaşamaniz dileği ile insanlara sayginiz yok ise mesleginize olsun ama sizdede suc yok bu egitim sistemi size o meslegi veren sizi o ise alan en az sizin kadar suclu
biri aglar biri güler tamda boyle bir şey
Türban saçını örtmüş ama namussuzluğunu örtememiş.
abartılacak bişey yok. evet pek hoş değil ama ölen yaşlı olduğu için ölümde doğum gibi normal.
Sizin gibiler yüzünden kürt kardeşlerimde ön yargı oluşuyor... ahlak kültüründen yoksun insan müsvettelerisiniz...
Alın görevlerinden
Duygusuzlar. empati yoksunları. Acının ölümün alaycılığı mı olur bre cahiller
Ben Türk bir Vatandaş olarak bu iki geri zekalıyı şidetle kınıyorum. Bunlar insan olamaz..
bir dine inanmakla veya türban giymekle ahlaklı ve iyi insan olunmuyor.
gerizekalı
işte bunlar gibileri yüzünden iç savaş çıkıyor ayrımcalık çıkıyor bide kendini örtmüş guya müslümanm diıye yazık terbiıyeyi küçkken vereceksin
bunların yüzünü neden buzlastiriyonuz yüzlerini görelim de tukurelim o türbanlı bacimizia ayrıca sevgilerimi gönderiyorum
Bunu yapan şerefsizde kürt kendi dili milleti ile dalga geçiyor
@facacocuk17 Seni nasaya alsınlar, tek bakışta ırk analizi yapıyorsun. Mükemmel!
ne var bunda yanı kendılerı ztn kürt. kürt turk kardestir
yanlis anlasilmasin sozum mesclisten disari. ama nerede ne zaman pislik bir olay okusam buyuk bir cogunlugunu kapalilar yapiyor. ya kapanmayin yada adam gibi kapanin. mevsimi belli olmayan aydin havasi gibisiniz. turarli olun. az insan olun laaaaan
Hayvanlar bile sizden daha değerli ve korkuyorum ki bir gün şeytan çıkıp Allahım beni affet insana uydum diyecek
Eğitim eğitim eğitim....
Sizinde birgün acılı gününüz olacak... dilerim ki sizin acı gününüzde de dalga geçerler bizde güleriz
acaba sağlık bakanı son zamanlarda hasta ve cenazelerle dalga geçen bu personeli hakkında ne islem yapacak. ışlem yaptıktan sonra da bu insanlardan özür dileyecek mi. yada bu personeller hakkında nasıl bir ışlem yaptığına dair kamuoyuna bilgi verecek mi? merakla bekliyoruz
yuh bu ne ya
Başındakine bak yaptığına bak başı açık biri yapsa dinsiz dersiniz demekki örtünmekle olmuyor bazı şeyler agalar!!!!!!
imam hatipler kapatılmasınnn dindar nesiller yetişsinnn başlar kapatılsııııın İmamı dinn islammm :)))
Demekki örtünmek yetmiyor başlı başına
Ne var bunda ben gayet güldüm
Başındakindende utanmıyon demi sorsan herkesten müslüman
mevki ve makamını haketmeyen birsürü insan var biz ise akşama kadar demirle kaynakla uğraşalım asgari ücret alalım yazık.
türbanı çok sıkmış beynine oksijen gitmemiş
ulan yıllarca filmler de diziler de bunlar vardı kendi araların da eğlenen insanların ayağını kaydırmak için haber yapıyorsunuz sağlık personeliymiş olmasa ne olur
yaptıkları davranıştan uyarı cezasi, bunu sosyal medyada paylaşacak kadar ileri zeka olmaktan da ihraç verilmesi lazım :)
Görevlerinden alınmaları yeterli olmaz, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan altı ay ile bir yıl arası hapis istenmesi şart.
yazıklar olsun..bunları işe alanlar düşünsün
BENIM TÜRBANLI BACILARIMA İFTİRA ATIYORLAR ÜST PERDEDEN DİLLENDİRİLİYOR İNSAN OLMADAN HİÇ BİR DİNE MENSUB OLAMAZSIN ÖNCE İNSAN TÜRBANLI TÜRBANSIZ İMANLI İNANÇSIZ DİNLER BİRİLERİNİN TEKELİNDE TUTULABILINIR İNSAN OLMAK ÇOOOK İNCE BİR ZANAATTIR ÖNCE İNSAN OLALIM SONRASI NE İSTERSE OLUR
Ülkücüyüm. Kürt gardaşımdır. Herşey den önce insan varoluş nedenini araştırıp bu manevî deger ve vicdanla hareket etmelidir
Bunlarda yürek yok ateş düştüğü yeri yakar taki bir gün o ateş bunlarıda yakalayana kadar o zaman görürüm sizi
konu kürtçe ağıt değil.konu ağıt taklidi. taklidi yapanda zaten kürt
yine bir türbanlı şaşırdık mı hayır
@saykoc90 Atatürk ün annesi zübeyde hanım gibi de mi
Herkes size gülüyor şimdi.. :)
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