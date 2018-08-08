SAHA EXPO 2018'İN tanıtımı yapıldı

Enver ALAS - İSTANBUL,(DHA) SAVUNMA, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan 'Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı SAHA EXPO2018', 13-15 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatları başta olmak üzere terörle mücadelede gördük ki, savunma sistemlerimiz için millilik olmazsa olmaz bir kriter. Başarılı olmamız, geleceğimize yönelik bağımsızlığımızın garantisi güçlü bir savunma sanayiinden geçiyor" dedi. Savunma, havacılık, denizcilik, uzay endüstrisi üreticileri ile tedarikçilerinin buluşturacak olan SAHA EXPO 2018'in tanıtım toplantısına, Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, SAHA İstanbul'un Yönetim Kurulu Başkanı ve İnsansız Hava Araçları(İHA) üreticisi Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İstanbul Sanayi Odası(İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, İTO Meclis Başkanı Öztürk Oran ile SAHA İstanbul'un yönetim kurulu üyeleri katıldı.

ODAK NOKTASI MİLLİ VE ÖZGÜN ÜRETİM SUNMAK

Toplantının açılış konuşmasını yapan SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, 302 üyeleriyle birlikte Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesini teşkil ettiklerini, odak alanlarının savunma sanayi alanında milli ve özgün üretim sunmak olduğunu söyledi.

Bayraktar, "15 yıl önce savunma sanayii alanındaki yerlilik oranı yüzde 20'lerdeydi. Atılan adımlarla birlikte yerli firmaların teşvik edilmesiyle savunma sistemlerimizin milli olması yönündeki kriterler ve devletin bu alanda ortaya koyduğu politikalar sonucunda hali hazırda yüzde 65 yerlilik oranına ulaştık. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatları başta olmak üzere terörle mücadelede gördük ki, savunma sistemlerimiz için millilik olmazsa olmaz bir kriter. Başarılı olmamız, geleceğimize yönelik bağımsızlığımızın garantisi güçlü bir savunma sanayiinden geçiyor" dedi.

SAHA'NIN ETKİLERİ

Son dönemde savunma sanayi alanında başarılı ürünler ortaya çıktığını ve bunun ihracatta neticelerinin alındığını aktaran Bayraktar, şunları söyledi: Özellikle en son Mart ayında Katar'da düzenlenen fuarda Türk Savunma Sanayii 1 milyar dolarlık sipariş aldı. MİLGEM ve ATAK helikopterlerimizin ihracatı için sözleşmeler imzalandı. Bunlar çok önemli başarılar. Bunların daha da ileriye gitmesi için SAHA gibi kümelerin katkısı çok önem arz ediyor. Biz düzenleyeceğimiz bu fuar ile 135 katılımcı firma yer alacak. Bu firmalar geliştirdikleri ürünleri sergileyecek. Aynı zamanda sektörün ana platform üreticileriyle de işletmeler arası görüşmeler gerçekleştirilecek. Bu fuar ile sektörü milli ve özgün üretim modelini daha da başarılı kılmak için yol haritalarının tartışıldığı paneller olacak."

Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi ise toplantıda yaptığı konuşmada SAHA EXPO 2018'in savunma sanayi, havacılık ve uzay alanında yeni bir açılım yaratacağını söyledi. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan da fuarın sanayi için çok önemli bir değer taşıdığını belirterek, "Sadece biz sanayiciler için değil, ülkemiz ve silahlı kuvvetlerimiz için de büyük bir kazanım sağlayacaktır. Fuarın hem ziyaretçiler hem de katılımcılar açısından verimli geçmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.