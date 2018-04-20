Sahibi olduğu arazide ölü bulundu

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, çiftçi Ömer Kökkaya (70) kendisine ait arazide ölü bulundu.
Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Plevne Mahallesi'ndeki Arif Molu Anadolu Teknik Lisesi yakınında bulunan boş arazide öğrenciler bir kişinin hareketsiz halde yattığını görünce, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları incelemede hareketsiz kişinin öldüğünü belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin, arazi sahibi Ömer Kökkaya olduğu belirlendi. Zaman zaman arazisine gelerek sulama yaptığı belirlenen Kökkaya'nın ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Okuldan çıkan öğrenciler üst geçitte hem yaşananları izledi hem de telefonlarına kaydetti.
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