Sahibinin saldırttığı pitbull, 3 kediyi parçaladı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da sahibinin saldırttığı pitbull cinsi köpek, 3 kediyi parçaladı, 1 kedinin ise kuyruğunu kopardı.
İddiaya göre Antalya Kültür Parkı içinde bir kişi, pitbull cinsi köpeğini parkın içinde bulunan kedi evindeki kedilere saldırttı. Köpek 3 kediyi parçalayıp telef etti, bir kedinin ise kuyruğunu kopardı. Yaralı kedi, hayvanseverler tarafından tedaviye alındı.
Antalya Pati Koruma Derneği Başkanı Ebru Alişarlı, vahşetin sorumlularının köpekler olmadığını, köpekleri bu şekilde yönlendiren insanlar olduğunu kaydetti. Sahibi kötüyse köpeğin bu tür davranışlara eğilim gösterdiğini belirten Alişarlı, "Köpeklerle sıkıntımız yok. Oraya yakın bir de köpek parkı var. İkisinin yakın olmaması gerekiyor. Bu kötü kalpli insanlar köpeklerini kedilere saldırtmaktan haz duyuyor" dedi.
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