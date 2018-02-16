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Sahil Güvenlik Bot Komutanı'na FETÖ gözaltısı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2018 11:24 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Bozcaada ilçesindeki 'TCSG-16 Bot Komutanı Astsubay A.H.A.

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Bozcaada ilçesindeki 'TCSG-16 Bot Komutanı Astsubay A.H.A. gözaltına alındı
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Bozcaada ilçesindeki 'TCSG-16 Bot Komutanı Astsubay A.H.A.'yı gözaltına aldı. Evinde ve aracında arama yapılan FETÖ şüphelisi astsubay, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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