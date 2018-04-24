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Sahil Güvenlik ekipleri 59 göçmeni kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 17:33 | Son Güncelleme

İzmir Foça’da göçmenleri taşıyan lastik bot motor arızası sebebiyle sürüklenirken, Sahil Güvenlik ekipleri botun içinde bulunan 59 göçmeni kurtardı.Olay geçtiğimiz gece saat 00.50 sıralarında İzmir’in Foça ilçesi açıklarında bulunan Aslan Burnu’nda meydana geldi.

Sahil Güvenlik ekipleri 59 göçmeni kurtardı

İzmir Foça’da göçmenleri taşıyan lastik bot motor arızası sebebiyle sürüklenirken, Sahil Güvenlik ekipleri botun içinde bulunan 59 göçmeni kurtardı.
Olay geçtiğimiz gece saat 00.50 sıralarında İzmir’in Foça ilçesi açıklarında bulunan Aslan Burnu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaçak yollarla yurt dışına gitmeye çalışan göçmenleri taşıyan lastik botun motoru arızalandı. Arıza sebebiyle lastik bot sürüklenirken, yardım talebi alan Sahil Güvenlik ekipleri, botun bulunduğu yere helikopter ve botlarla ulaştı. Lastik bot içinde yer alan 56 Suriye ve 3 İran uyruklu olmak üzere toplam 59 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri 59 göçmeni kurtardı

Sahil Güvenlik ekipleri 59 göçmeni kurtardı

Sahil Güvenlik ekipleri 59 göçmeni kurtardı

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