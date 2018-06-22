Sahil Güvenlik ekipleri yaralı mürettebatı helikopter ile tahliye etti ANKARA (DHA) - Sahil Güvenlik Komutanlığı, araştırma gemisinde merdivenden düşerek yaralanan mürettebat için helikopter görevlendirdi. Kaburgasında çatlakkırık olduğu ve tıbbi tahliyesine ihtiyaç duyulduğu belirtilen mürettebat, Mersin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tahliye anlarına dair görüntüleri yayınladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı gelişmeyi şöyle duyurdu 21 Haziran 2018 tarihinde saat 10.15?te, Adana ili Karataş ilçesi 22 deniz mili güneyinde araştırma gemisinde bulunan bir mürettebatın merdivenden düştüğü, kaburgasında çatlakkırık olduğu ve tıbbi tahliyesine ihtiyaç duyulduğu bilgisi alınmıştır. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından bahse konu şahıs, gemiden alınarak Mersin Şehir Hastanesi?nde sağlık personeline teslim edilmiştir.
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