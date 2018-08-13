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Sahil Güvenlik Komutanlığı'na Tuğamiral Ahmet Kendir atandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 06:40 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu albaylar Ahmet Kendir ve Cengiz Fitoz, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 10.

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu albaylar Ahmet Kendir ve Cengiz Fitoz, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 10. ile 11. maddeleri gereğince tuğamiral rütbesine terfi ettirildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 11'inci maddesi gereğince Tuğamiral Ahmet Kendir'in Sahil Güvenlik Komutanlığı'na; Tuğamiral Cengiz Fitoz'un ise Sahil Güvenlik Komutan Yardımcılığı'na atandığı duyuruldu.

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